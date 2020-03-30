شكرا لقرائتكم خبر عن وليد العطار: الغرامة والإيقاف بانتظار كهربا حال إدانته في أزمته مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، إن الغرامة والإيقاف في انتظار لاعب الأهلي محمود كهربا، في حال إدانته في أزمته مع نادي الزمالك.

وأوضح «العطار»، في تصريحات على قناة «أون تايم»: «قصة كهربا في الاتحاد الدولي لكرة القدم حالياً مش في الاتحاد المصري».

وتحدث «العطار» عن أزمة اللاعب قائلا: «فيفا بيدي حق للاعب إنه يفسخ عقده مع ناديه لسبب رياضي عادل، وكهربا قال إن عنده مشكلة مع نادي الزمالك وبالتالي فسخ عقده من طرف واحد، لأنه معترض على العقد الجديد اللي النادي عمله، وبيقول إنه وقع عليه من فترة طويلة ومكانش محطوط التاريخ وطلب فسخ العقد، لكن الزمالك موثق العقد وإجراءاته سليمة».

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وأضاف: «المشكلة خرجت برة اتحاد الكرة دلوقتي، لأنه راح البرتغال ولعب ببطاقة مؤقتة من الفيفا بعد ما رفضنا منحه البطاقة الدولية، والأهلي اشتراه لأن بطاقته مبقتش عندي».

وتابع: «دلوقتي الزمالك رافع قضية على النادي البرتغالي وكهربا وكذلك الأهلي، لأنه شايف إن الأهلي حرض اللاعب على فسخ التعاقد».

وعن العقوبة المتوقعة على اللاعب حال إدانته، قال العطار: «اللائحة تقول إيقاف وغرامة في حال فسخ اللاعب تعاقده لأسباب غير سليمة، وقيمة الغرامة تددها لجنة شؤون اللاعبين في فيفا، بناء على قيمة التعاقد والمدة المتبقية من العقد».