شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحي عن غيابه لفترة طويلة: كل طبيب كان يشخص الإصابة بشكل مختلف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مصطفى فتحي، لاعب الزمالك، إنه أصبح جاهز تماماً للمشاركة في المباريات، بعد الانتهاء من جميع البرامج العلاجية والتدريبية وذلك منذ فترة، حيث حرص الجهاز الفني على عدم مشاركته إلا بعد الاطمئنان على حالته.

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وأضاف «فتحي» عن فترة غيابه الطويلة بسبب الإصابة: «كل ما أروح لدكتور يقول تشخيص مختلف، عملت كل الأشعات اللازمة قبل ما أسافر ألمانيا علشان أعمل الجراحة».

وتابع: «ده غير إن الأشعة بتقول أنا سليم، لكن أنا بحس إن رجلي بتعلق وأنا بجري، وده معناه إن عندي مشكلة في الغضروف، فعملت أشعة تانية في ألمانيا وأوضحت ده».