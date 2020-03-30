طارق يحيى: أحيي إدارة الزمالك على انتقاء اللاعبين.. جميعهم يشعرون بالمسؤولية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، التحية إلى إدارة النادي على انتقاء مجموعة اللاعبين الحاليين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، مؤكداً أنهم جميعاً يشعرون بالمسؤولية.
وأضاف «يحيى»، عبر برنامجه على قناة الزمالك: «أحيي إدارة النادي على انتقاء اللاعبين، اختيارات مميزة وموهبة على أعلى مستوى، فضلاً عن أنهم يشعرون بالمسؤولية دائماً».
وتابع: «الأجواء داخل الفريق رائعة، والحب والتعاون هو السائد، والررح الحلوة، هي اللي بتجيب البطولة، والمكسب بيجيب مكسب».
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