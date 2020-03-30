شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: رئيس الزمالك يسعى جاهدا لحل مشاكل جميع اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، الشكر للاعبي الفريق على التزامهم، وحالة الحب السائدة بين الجميع، مؤكداً أن رئيس النادي مرتضى منصور، يسعى دائما لحل جميع مشاكلهم للحفاظ على هذه الأجواء.

وأضاف أمير، في مداخلة هاتفية بقناة الزمالك: «في وقت كان الزمالك بيبقى لاعيبة مميزة، لكننا لم نكن نجد مثل هذه الروح بين اللاعبين، نجاح اللاعبين المحترفين أمثال أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي ومحمد أوناجم، ليس فقط لموهبتهم، فهم بالتأكيد لاعبين مميزين، ولكنه مرتبط بباقي لاعبي الفريق اللي بيحبوهم بيحفزوهم، هما بيقعدوا مع بعض وبينسجموا مع بعض».

وأكد: «ساعات ألاقي لاعب بيكلمني على مشاكل لاعيبة تانية وبيبقى عاوز يحلها من غير ما يعرفوا، وده أكيد بيخلي الأجواء جميلة ومفيش حاجة في نفسية حد، وبيخلي الهدف واحد إن الزمالك يفضل على منصة التتويج».