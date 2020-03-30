شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى يهاجم عصام الحضري بعد تصريحه المثير للجدل عن الزمالك (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم طارق يحيى، نجم الزمالك السابق والمقدم بقناة النادي، الحارس المخضرم عصام الحضري، بعد تصريحاته ضد القلعة البيضاء، والتي قال خلالها إنه يعتبر أن فترة لعبه للفريق الأبيض غير محسوبه ويتمنى محوها من تاريخه.

وقال يحيى عبر برنامجه: «في ناس لما بتطلع تتكلم في التلفزيون بتخسر، لازم يكون عندك ثقافة الكلام في وسائل الإعلام، ولازم تعمل حساب لكل كلمة تطلع منها».

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وأضاف: «الحضري جون كبير ماقلناش لأ، وأسطورة مقولناش لأ، لكن ماينفعش يا حضري، ماينفعش تقول هذا الكلام على نادي الزمالك».

وتابع: «نادي الزمالك نادي كبير أكبر منك ومني ومن أي حد وأنا مقدرش اسمع الكلام ده ومعلقش انت صديق، أنا دربتك في الإسماعيلي مينفعش أبدا أنك تطلع تقول هذا التصريح على نادي الزمالك اللي كرمك في يوم من الأيام لما هربت ورجعت تاني هو اللي كرمك نادي الزمالك».

وواصل: «الزمالك له فضل عليك، وبما إنك بتقول هذا التصريح فهما كلهم 6 شهور لعب فيهم 4 ماتشات بقميص الزمالك، دخل فيك 7 أهداف، بس هقول ايه سحابة وعدت لا مطرت ولا حاشت الشمس علينا».