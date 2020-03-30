تشافي: أرغب في تدريب برشلونة واستعادة نيمار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020

أكد تشافي هرنانديز أسطورة برشلونة الإسباني والمدرب الحالي لنادي السد القطري خلال تصريح صحفي، أنه يرغب في العودة إلى النادي الكتالوني للإشراف على تدريبه، ولكن بمشروعه الخاص.



وقال تشافي البالغ 40 عاما في حديث لصحيفة "لا فانغارديا" الإسبانية: "بالنسبة لي، الأمر واضح جدا، أريد العودة إلى برشلونة وأنا متحمس جدا لذلك. قبل بضع سنوات، كانت لدي مسيرة رائعة مع النادي، ولكنني الآن مدرب، وأعرف أنه يمكنني أن أقدم بعض الأشياء إلى اللاعبين".

وأضاف تشافي الذي دافع عن ألوان النادي الكاتالوني في الفترة بين 1998 و2015 "لكنني أوضحت (لمسؤولي برشلونة) بأنني سأبدأ مشروعا من الصفر، وأريد أن أكون أنا من يتخذ القرارات".

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كما أكد أن عودة المهاجم الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي فشل برشلونة في استعادة خدماته الصيف الماضي من باريس سان جرمان الفرنسي، ستكون "إضافة مذهلة".

وقال "أغلب عناصر الفريق رائعون، والقاعدة جيدة جدا. أود التعاقد مع مهاجمين مثل نيمار، ليس لدي شك في أنه سيكون صفقة مذهلة."

يذكر أن برشلونة حاول التعاقد مع تشافي في يناير الماضي، كي يخلف إرنستو فالفيردي على مقعد المدير الفني للبارسا، قبل الاتفاق مع كيكي سيتين لتولي المسؤولية حاليا.

وأحرز تشافي مع برشلونة سلسلة من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا أربع مرات، والدوري الإسباني ثماني مرات. كما كان نجم خط الوسط السابق ضمن جيل ذهبي لكرة القدم الإسبانية، وساهم في إحراز منتخب بلاده لقب مونديال 2010 وكأس أوروبا 2008 و2012.