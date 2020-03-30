الهلال السعودي يجدد عقد الفرنسي غوميز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020

ذكر تقرير إخباري، أن إدارة نادي الهلال السعودي قررت تفعيل بند تمديد عقد مهاجم الفريق الأول، الفرنسي بافيتمبي غوميز، لعام آخر. أوضحت صحيفة الرياضية السعودية، أن إدارة الهلال فعلت بند التمديد للاحتفاظ بغوميز، الذي كان من المفترض أن ينتهي عقده بحلول يونيو المقبل. وأشارت إلى أن عقد غوميز سينتهي بذلك في يوليو (تموز) 2021، مع احتمال زيادة المدة في حال تم تمديد العقود الجارية للاعبين، بحسب نظام الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، والاتحاد السعودي. وكان غوميز ساهم في فوز الهلال بلقب دوري أبطال آسيا العام الماضي، حيث حصل على لقب هداف البطولة برصيد 11 هدفاً.

