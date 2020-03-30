شكرا لقرائتكم حسن عبد الجواد: بدرب فى البلكونة وبعمل جمبرى ومسقعة فترة توقف النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد إعلان مجلس الوزراء تعليق النشاط الرياضى لمدة 15 يوما وإغلاق الأندية ومراكز الشباب والهيئات الرياضية، وكذلك حظر التجوال من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، يجد أى رياضى وقت فراغ كبير خلال تواجده فى المنزل، لذلك يحرص على استغلاله بشتى الطرق كل حسب رغبته وتفكيره.

ويحرص "الخليج 365" على التواصل مع نجوم الرياضة لمعرفة كيف يستغلون فترة تعلق النشاط وماذا يفعلون أثناء تواجدهم فى المنزل.

نجم اليوم هو حسن عبد الجواد لاعب منتخب العاب القوى ، والذى كشف كيف يقضى فترة الحظر فى المنزل ..

أكد حسن عبد الجواد لاعب منتخب العاب القوى أنه يخوض بعض التدريبات فى البلكونة ، حيث احضر نجيل صناعى ، و يقوم بالتدريب فى البلكونة مع ابنه وابنته ، وكذلك يحرصون على المشى امام المنزل فى الصباح الباكر ، ثم تدريبات البلكونة ، مرتان ، صباحا ومساءا

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واضاف عبد الجواد أنه يقوم باعداد الطعام فى المنزل ، ثم مشاهدة التلفاز وبعد ذلك النوم ، حيث قال :" انا بعمل الاكل وبعدين نشوف التليفزيون "

وعن الوجبات التى يقوم باعدادها قال انه يحب اعداد الطعام خاصة وأن زوجته تقوم بمحاولات لكنها ليست على نفس مستوى الوجبات التى يقوم باعدادها ، وهذا يعرفه المقربون منه ، حيث يتفوق فى المكرونة بالبشاميل، و الجمبرى بالوايت صوص ،و طاجن اللسان عصفور ، و البطاطس بالفارخ فى الفرن ، و المسقعة، والحواوشى وغيرها من الأكلات .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن فى مؤتمر صحفى عدداً من القرارات المهمة بخصوص مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وجاءت القرارات مع تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة، مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بتخفيض حجم العاملين، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص لمدة أسبوعين، غلق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا أمام الجمهور والغلق الكامل يومى الجمعة والسبت.