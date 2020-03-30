شكرا لقرائتكم وفاة شقيقة أحمد عبد الحليم نجم الزمالك السابق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توفت صباح اليوم شقيقة أحمد عبد الحليم نجم نادى الزمالك السابق و التى تدعى نادية ،ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد لتلقى العزاء فى شققيقة نجم الزمالك لاحقا . و لا أحد من جماهير الزمالك يستطيع أن يختلف على حب وعطاء أحمد عبد الحليم نجم الزمالك السابق للقلعة البيضاء وإخلاصه لجدران البيت الأببيض أينما كان وفى أي موقع. Advertisements وعاد أحمد عبد الحليم مؤخرًا للزمالك لاكتشاف المواهب الصاعدة لقلعة ميت عقبة من خلال لجنة "كشافين" سيكونها للمساهمة فى دعم صفوف الفريق الأبيض بمواهب صاعدة فى المرحلة المقبلة بعد شفائة من الوعكة الصحية التى لحقت به فى الفترة الأخيرة ، فضلا عن عمله محللا فى قناة الزمالك حاليا .

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