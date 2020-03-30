شكرا لقرائتكم لاعب أفريقي مرشح لتعويض رمضان صبحي في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حالة من الترقب تسيطر على جهاز الكرة بالأهلي قبل تحديد مستقبل رمضان صبحي نجم هجوم الفريق، سواء باستمراره مع الفريق الأحمر في الموسم الجديد أو عودته لناديه هيدرسيفيلد بنهاية الموسم فور انتهاء اعارته بنهاية الموسم الجاري.

وتضع إدارة الأهلي عدداً من البدائل لتعويض رمضان صبحي حال رحيله منهم طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب وكذلك عدد من اللاعبين الأفارقة منهم أطهر الطاهر نجم الهلال والمنتخب السوداني، والذي عرضه من قبل أحد وكلاء اللاعبين.

ويُجيد أطهر الطاهر اللعب في مركز الجناح الأيمن وكذلك في مركز الظهير، في الوقت الذي استعلمت إدارة الأهلي بشكل مبدئي عن موقف اللاعب وكذلك موقف ناديه من التجديد له، إلا أن الإدارة الحمراء لم تتخذ موقف نهائي سواء بضم اللاعب أو تحويل الدفة نحو لاعبين أخرين.

وينتهي عقد أطهر الطاهر مع الهلال بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي سيكون حراً في الانتقال لأي نادي يرغب اليه بداية من الموسم المقبل.

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