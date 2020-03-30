شكرا لقرائتكم هل يستحق طاهر محمد طاهر أن يكون بديل رمضان صبحي فى الأهلي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كثرت الأنباء في الفترة الأخيرة حول دخول طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب، في دائرة اهتمامات النادي الأهلي لتعويض رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد الانجليزي الذي تنتهي إعارته إلى القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.

ولكن ماذا قدم طاهر محمد طاهر مع المقاولون العرب خلال نصف موسم تم خوضه، بعد تأجيل النصف الثاني بسبب التخوفات من انتشار وباء كورونا العالمي.

لم يشارك طاهر محمد طاهر مع المقاولون منذ انطلاق الموسم الجاري سوى في ست مباريات فقط من أصل 18 لقاء لعبهم ذئاب الجبل، بسبب الإصابة في العضلة الخلفية التي حرمت صانع الألعاب الشاب أيضاً من المشاركة مع المنتخب الأوليمبي في أمم أفريقيا للشباب والتي توج بها الفراعنة ليتأهلوا إلى أولمبياد طوكيو.

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خلال مشاركاته الست مع المقاولون سجل طاهر هدفاً واحداً ولم يصنع أي أهداف، في موسم ليس الأفضل لصانع ألعاب المقاولون، وإجمالاً شارك طاهر مع المقاولون في 86 مباراة سجل 11 هدفاً وصنع 9 آخرين.

وعلى الرغم من مفاوضات الأهلي الأخيرة، فهذه ليست الرة الأولى التي يدخل فيها صاحب الـ 23 عاماً في حسابات القلعة الحمراء، حيث سبق وتفاوض مسئولو الفريق الأحمر مع طاهر في بداية الموسم الجاري إللا أن الصفقة لم تكتمل، ليجدد طاهر تعاقده مع المقاولون لمدة ثلاث سنوات، ويغير طموحاته برغبة في السير على خطى محمد صلاح فراري الفراعنة، والذي بدأ مسيرته الكروية وتوهجه مع المقاولون ليصبح الآن نجم ليفربول الانليزي وأحد أكبر ثلاث لاعبين على مستوى العالم.

أما من جانب مسئولي المقاولون فهم دائماً يرون أن طاهر مشروع جديد لانتاج تجربة احترافية بحجم محمد صلاح، ولا تفضل إدارة ذئاب الجبل التخلي عن لاعبها لصالح الأهلي أو الزمالك أو نادي في الدوري المصري.