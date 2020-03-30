شكرا لقرائتكم مصطفى عفروتو: مروان محسن أفضل مهاجم في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مصطفى عفرتو نجم الأهلى الأسبق إن مروان محسن مهاجم القلعة الحمراء من أفض المهاجمين في مصر.

قال عفروتو في تصريحات خاصة :" مروان محسن مهاجم محطو ويؤدى أداورى مهمة في الملعب يشعر بها زملائه".

وفسر عفروتو غضب الجماهير من مروان محسن قائلا :" الجماهير تحب المهاجم الذى يحرز اهداف دائما واعتقد أن قلة أهداف مروان هي السبب في ذلك ولكن دوره الملعب لاغنى عنه".

ولعب عفروتو في مركز خط وسط المهاجم أو مهاجم ثاني وخاض تجربة اللعب في النادي الاهلي ثم الاتحاد ثم نادي مصر المقاصة ثم دمنهور و تعاقد الاسماعيلي معه لمدة اربع سنوات.

ومثل عفرتو المنتخب المصري تحت 23 عاما ولقب بـ"عفروتو" لسرعته ، ومهاراته وتحركاته الغير متوقعة في الملعب.

كان مصطفى محمود محمد سليم عفروتو موهبة كروية حقيقية لا تنطفيء بريقها فى الملاعب مشحونة بطلقات ومدافع إبداعية من العيار الثقيل وأدرك منذ نعومة أظافرة أن كرة القدم هى معشوقة الملايين فأحبها وأطلق العنان لموهبتة وسط الساحات الشعبية بمنطقة الزاوية الحمراء التى شهدت ميلادة وأنتقل منها الى ناشئى النادى الاهلى ليبدأ مشوار النجومية .

عفروتو هو أخر عنقود الموهوبين خرج من عباءة منطقة الزاوية الحمراء الحى الشعبى الذى أخرج من قبلة نجم مصر والنادى الاهلى الدكتور مصطفى عبده.

كما يعد عفروتو من اللاعبين المعروفين بخفة الظل الطيبة ، خاصة عندما يجتمع بزملائه القدامي في الأهلي وأبرزهم سعد الدين سمير .

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