شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيقة أحمد عبد الحليم نجم الزمالك السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت، صباح اليوم، "نادية" شقيقة أحمد عبد الحليم نجم نادى الزمالك السابق، ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد تلقى العزاء.

ولا يستطيع أحد من جماهير الزمالك |أن يختلف على حب وعطاء أحمد عبد الحليم نجم الزمالك السابق للقلعة البيضاء وإخلاصه لجدران البيت الأببيض أينما كان وفى أى موقع.

وعاد أحمد عبد الحليم مؤخرًا للزمالك لاكتشاف المواهب الصاعدة لقلعة ميت عقبة من خلال لجنة "كشافين" سيكونها للمساهمة فى دعم صفوف الفريق الأبيض بمواهب صاعدة فى المرحلة المقبلة، بعد شفائة من الوعكة الصحية التى لحقت به فى الفترة الأخيرة، فضلا عن عمله محللا فى قناة الزمالك حاليا.