الدوري الأمريكي للمحترفين.. لاعب رابع يعلن تعافيه من كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020

أعلن ماركوس سمارت، لاعب بوسطن سلتيكس، أحد أندية الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة، اليوم الاثنين، تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه لم يعد يشعر بأي أعراض.

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وقال سمارت، الذي أصيب بفيروس "كوفيد-19" قبل 10 أيام، عبر حسابه في "تويتر": "شفيت قبل يومين من كورونا، لقد أكدت لي السلطات الصحية في ماساتشوستس هذا الأمر".

وكان غوبير وميتشل، أعلنا عن شفائهما أيضا من هذا الفيروس الأسبوع الماضي، غداة شفاء لاعب آخر هو كريستيان وود من ديترويت بيستونز.

وسجلت في الولايات المتحدة أكثر من 142 ألف إصابة بفيروس كورونا، وأودى الفيروس بحياة 2489 شخصا، وذلك بحسب إحصائية نشرتها جامعة جونز هوبكينز أمس الأحد.