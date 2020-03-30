شكرا لقرائتكم عفروتو : فرحت لخسارة الأهلي السوبر أمام الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مصطفى عفروتو نجم الأهلى الأسبق إنه شعر بالفرح بعد خسارة المارد الأحمر لقب السوبر المحلى أمام الزمالك بركلات الترجيح.

فسر عفروتو في تصريحات خاصة أسباب فرحه لخسارة الأهلى أمام الزمالك قائلا :" فايلر عندما حقق انتصارات متتالية شعر بالغرور لتأتى هذه الخسارة حتى يستفيق ويركز في المباريات الأهم القادمة".

وتوج الزمالك بلقب السوبر المحلى بعد الفوز على المارد الأحمر بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ولعب عفروتو في مركز خط وسط المهاجم أو مهاجم ثاني وخاض تجربة اللعب في النادي الاهلي ثم الاتحاد ثم نادي مصر المقاصة ثم دمنهور و تعاقد الاسماعيلي معه لمدة اربع سنوات.

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ومثل عفرتو المنتخب المصري تحت 23 عاما ولقب بـ"عفروتو" لسرعته ، ومهاراته وتحركاته الغير متوقعة في الملعب.

كان مصطفى محمود محمد سليم عفروتو موهبة كروية حقيقية لا تنطفيء بريقها فى الملاعب مشحونة بطلقات ومدافع إبداعية من العيار الثقيل وأدرك منذ نعومة أظافرة أن كرة القدم هى معشوقة الملايين فأحبها وأطلق العنان لموهبتة وسط الساحات الشعبية بمنطقة الزاوية الحمراء التى شهدت ميلادة وأنتقل منها الى ناشئى النادى الاهلى ليبدأ مشوار النجومية .

عفروتو هو أخر عنقود الموهوبين خرج من عباءة منطقة الزاوية الحمراء الحى الشعبى الذى أخرج من قبلة نجم مصر والنادى الاهلى الدكتور مصطفى عبده.

كما يعد عفروتو من اللاعبين المعروفين بخفة الظل الطيبة ، خاصة عندما يجتمع بزملائه القدامي في الأهلي وأبرزهم سعد الدين سمير .