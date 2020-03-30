شكرا لقرائتكم أحمد فتحى يعود من العين السخنة استعدادا لعقد جلسة التجديد مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد أحمد فتحي نجم دفاع الأهلي للقاهرة قادماً من العين السخنة التي كان يقضي فيها أجازة مع أسرته، لعقد جلسة مع لجنة التخطيط بناديه، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً اليوم الاثنين، لحسم تجديد عقده، الذى ينتهى مع النادي بنهاية الموسم الجارى، وقام مسئولو الأهلي بإبلاغ أحمد فتحي ووكيله نادر شوقي بموعد الاجتماع ومكانه منذ عدده أيام.

وعرضت إدارة الأهلي على أحمد فتحي اعفائه من بند نسبة المشاركة بحيث يحصل على راتبه السنوي بالكامل دون أن يكون لنسبة المشاركة أي دور في تخفيض أي مبلغ من قيمة عقده نهاية الموسم، وهو نفس البند الذي أكدت إدارة بيراميدز وضعه في عقد الجوكر حال موافقته على التوقيع له.

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كما عرض الأهلي على أحمد فتحي التجديد لمدة موسمين، ويحاول اللاعب تقريب وجهات النظر مع الأهلى، خاصة أن رغبته الأولى هى استكمال مسيرته والاعتزال فى القلعة الحمراء شرط التوصل لصيغة اتفاق فيما يخص ملف تجديده.

وينتظر مسئولو الأهلي حسم ملف تجديد أحمد فتحي، خاصة بعدما تأجلت جلسة التجديد أكثر من مرة، ويرغب مسئولو القلعة الحمراء فى حسم هذا الملف حالياً مُستغلين فترة توقف الدورى بسبب انتشار فيروس "كورونا"، ويترقب الجميع فى الشارع الكروى المصرى بصفة عامة وبين جدران الأهلى على وجه الخصوص موقف أحمد فتحي من عقد جلسة الحسم.