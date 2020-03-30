شكرا لقرائتكم تجديد فتحي وقضية كهربا والأبقاء على فايلر وموقف رمضان.. حرب فى الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحاول مسئولو النادي الأهلي حالياً حسم أكثر من ملف هامة لدرجة جعلت مسئولو القلعة الحمراء يُحاربون على 4 جبهات كروية خلال فترو توقف الدوري حالياً بسبب إنتشار فيروس "كورونا" ونرصد في سياق التقرير التالي هذه الملفات:





1_تجديد عقد أحمد فتحي

يتطلع مسئولو النادي لحسم ملف تجديد عقد أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق بعدما انتهوا من حسم ملف الثلاثي شريف إكرامي ، حسام عاشور ووليد سليمان.

ويُجهّز مسئولو الأهلى عرضاً لأحمد فتحى لتجديد عقده خلال الجلسة المُقرر لها اليوم الاثنين لحسم هذا الملف، وشهدت محاولات الأهلى لتجديد عقد أحمد فتحي عدة مطبّات خلال الفترة الماضية، بعدما تخلّف عن حضور جلستين لتجديد عقده مع الأهلى، الأولى كانت عصر الخميس قبل الماضى بدعوى تواجده خارج القاهرة برفقة أسرته، وقال أحمد فتحى لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى مساء الأربعاء الماضى إنه لن يحضر جلسة الخميس وسيحضر جلسة الأحد بسبب ظروف تواجده خارج القاهرة قبل أن يؤجل اللاعب جلسة الأحد بدعوى إغلاق النادى أبوابه.

وحددت لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى، برئاسة محسن صالح، الحادية عشرة صباح غداً الاثنين موعدًا للاجتماع مع أحمد فتحى لحسم تجديد عقده، الذى ينتهى مع النادى بنهاية الموسم الجارى.



2_الأبقاء على رينيه فايلر

إدارة الأهلي ترغب في الإبقاء على رينيه فايلر المدير الفني للفريق ( ومعه جهازه المعاون المكوّن من ديفيد سيزار المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكيللى مدرب أحمال) لذا قررت الأدارة رفع راتب المدرب السويسري ومعاونيه من 185 ألف دولار إلى 200 ألف دولار شهرياً في الموسم المقبل وذلك خلال المفاوضات التى سيقودها محمود الخطيب رئيس النادي مع المدرب السويسري في غضون أيام قليلة مقبلة .

وإستقرت إدارة الأهلي على رفع راتب المدير الفني إلى 200 ألف دولار أي ما يقرب من 3 ملايين جنيه شهرياً على أن يتم رفع هذا المبلغ بنسبة 10 % في الموسم بعد المقبل، وترغب إدارة الاهلي في تجديد عقد فايلر خلال فترة توقف الدوري الحالية بسبب إنتشار "فيروس كورونا"، ومن المقرر أن يتم تجديد العقد لمدة موسم أخر بخلاف الموسم المقبل ليستمر عقد فايلر مع الفريق موسمين مقبلين بعد الموسم الجاري خاصة ، وترى إدارة الاهلي أن تجربة فايلر مع الفريق جيدة حتى الأن فالمدرب تولّى تدريب الفريق في سبتمبر الماضي وحصد معه السوبر المحلي (نسخة 2019 ) على حساب الزمالك ويعتلي قمة الدوري حالياً وصعد بالفريق لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا فيما خسر لقب السوبر المحلي ( نسخة 2020 ) مؤخراً أمام الزمالك بضربات الجزاء .

ويتضمن عقد فايلر مع الأهلي استمرار المدرب وجهازه المعاون في الموسم الثاني حال الفوز ببطولتي الدوري العام ودوري أبطال أفريقيا وإذا حصد الفريق هاتين البطولتين وأراد أحد الأطراف فسخ العقد عليه دفع راتب ستة أشهر كشرط جزائي ، كما يتضمن العقد أن الطرفين عليهما التفاوض مُجدداً حول استمرار العقد في الموسم الثاني حال الفوز ببطولة واحدة من بطولتي الدوري أو أفريقيا ، ويرغب الأهلي في تجديد عقد فايلر في الموسم المقبل دون الانتظار لحسم مصير بطولتي الدوري وأفريقيا لرغبة النادي في تحقيق الاستقرار للفريق بعد النجاحات الجيدة التي حققها المدرب السويسري مع الفريق حتى الآن ، كما يرغب مسئولو الأهلي في تجديد عقد فايلر لموسم آخر بخلاف الموسم المقبل بهدف توفير كل سُبل الاستقرار والهدوء في الفريق.

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3_حسم شكوى كهربا

من الملفات الهامة أيضاً في الأهلي متابعة ملف شكوى محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق حيث يُتابع مسئولو النادي تطورات القضية مع المحامي السويسري مونتنييري الذى قام بإرسال رد النادي على شكوى الزمالك قبل أيام ، ويحرص مسئولو القلعة الحمراء على متابعة القضية وتطورتها مع مونتييري خاصة وأن الأخير أكد للأهلي صحة وقوة موقفه في القضية التى قام الزمالك بتصعيدها قبل عدة أشهر عندما أتهم غريمه بتحريض كهربا على الرحيل من القلعة البيضاء للانتقال للقلعة الحمراء.

وأرسل الأهلى رداً رسمياً للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن الشكوى التي سبق وتقدم بها نادي الزمالك ضد الأهلي وأتهمه فيها بتحريض محمود عبد المنعم كهربا بالهروب من الزمالك للانتقال للأهلي.

وجاء رد الأهلي بعدما النادي إخطاراً من "فيفا" عن طريق اتحاد الكرة المصرى، يُطالبه بالرد على شكوى الزمالك بشأن صفقة كهربا الذى انتقل رحل من القلعة البيضاء الصيف الماضى لنادى أفيس البرتغالى دون موافقة الزمالك قبل أن يلعب للأهلى فى يناير الماضى وقال الزمالك في شكواه أن الأهلي قام بتحريض اللاعب على الرحيل من الزمالك، بمساعدة النادى البرتغالى.

وأكد الأهلي في رده على الفيفا بأن النادي بعيد تماماً عن هذا الإتهام وهذا التحريض وشدد مسئولو القلعة الحمراء على أن أن الأهلى لم يكن طرفاً فى هذه الأزمة من قريب أو بعيد وأن النادى تعاقد مع كهربا قادماً من نادى أفيس البرتغالى وهو التعاقد الذى جاء بعد رحيل اللاعب من الزمالك قبل أكثر من ستة أشهر، كما أنه ليس هناك ما يُثبت أن الأهلى قام بتحريض كهربا على الرحيل من الزمالك وهذا اتهام غير منطقى وغير صحيح على الإطلاق.





4_مصير رمضان صبحي

استقر مسئولو الأهلى على تأجيل التفاوض مع نادي هيدرسيفلد رمضان صبحي لاعب الفريق لشراؤه نهائياً بعد انتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجاري ، بحكم عدم مناسبة الظروف الحالية للتفاوض بشأن شراء قائد المنتخب الأولمبى نهائياً لعدم وضوح الرؤية بشأن مستقبل الدوري بسبب توقف النشاط الرياضي في العالم كله حالياً على خلفية فيروس "كورونا".

ومن الأسباب التي جعلت مسئولو الأهلي يستقرون على تأجيل التفاوض مع هيدرسيفلد لشراء رمضان صبحي مبالغة النادي الإنجليزي في طلباته المالية للاستغناء عن اللاعب حيث وصلت هذه المطالب إلى عشرة ملايين جنيه إسترليني وهو مبلغ كبير للغاية.

فيما يدرس مسئولو هيدرسيفيلد الموافقة على الأهلي بتمديد إعارة رمضان صبحي لاعب الاول المُعار للأخير ثلاثة أشهر أو حتى ينتهي الموسم الكروي، محلياً وأفريقياً، بعدما تسبب فيروس "كورونا" في تجميد النشاط الكروي بالعالم كله ما يعنى أن موعد نهاية الدوريات في العالم سيتأجل عدة أشهر.

وانتقل رمضان صبحى للأهلى فى يناير قبل الماضي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مقابل 800 ألف جنيه إسترليني قبل أن يُجدد الأهلي الإعارة لمدة موسماً جديداً ونتهي يوم 30 يونيو المقبل مقابل مليون و600 ألف جنيه إسترليني.