شكرا لقرائتكم اللجنة الأولمبية تسعى لإعادة الرياضيين العالقين بالخارج فى أسرع وقت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنتظر اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب بيانات الرياضيين العالقين بالخارج للتحرك وإعادتهم الى مصر مرة أخرى ، فى ظل حرص الدولة المصرية على أبناء مصر العالقين فى الخارج وعودتهم إلى وطنهم بعد تفشى فيروس كورونا .

وكانت اللجنة الأولمبية قد طلبت من جميع الاتحادات الرياضية ضرورة مخاطبة اللجنة في أسرع وقت بأسماء اللاعبين المصريين المتواجدين خارج البلاد خلال الفترة الحالية ، وتم إخطار جميع الاتحادات الرياضية بضرورة اخطار اللجنة الأولمبية بأسماء اللاعبين العالقين بالخارج والدول المتواجدين بها وصور جوازات السفر وذلك في ضوء تعليق حركة الطيران بسبب تفشي مرض كورونا.

جاء طلب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية من أجل التنسيق مع الجهات المعنية ووزارة الشباب والرياضة لإعادة اللاعبين العالقين في الخارج إلى أرض الوطن في إطار حرص مسئولي الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي على أبناء مصر العالقين في الخارج حاليا وعودتهم إلى وطنهم .

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كانت زارة الشباب و الرياضة واللجنة الاولمبية ، اصدرا بيانا رسميا فى ضوء قرار تأجيل دورة الالعاب الأولمبية التى كان مقرر إقامتها يوليو المقبل بطوكيو ، كذلك توجيهات رئاسة الجمهورية باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين

كان هشام حطب قال فى تصريحات خاصة أنه سيتم إيقاف كل الخطط السابقة للأولمبياد بعد قرار التأجيل على أن يتم وضع خطط أخرى، خاصة وأن التأجيل سيستمر لمدة عام، على أن يتم عقد اجتماعات مع رؤساء الاتحادات ليتم وضع خطط بديلة بعد قرار التأجيل رسميا.

وأضاف رئيس الأولمبية أنه سيتم التواصل مع الأولمبية الدولية لتحديد موقف البطولات المؤهلة الفترة المقبلة، سواء التى تم تأجيلها أو إلغاؤها، وهل سيكون هناك بطولات بديلة أم لا ، وكذلك موقف اللاعبين المؤهلين، والمرشحين بقوة للتأهل، وبعد ذلك سيتم اتخاذ قرارات رسمية عن الموقف النهائى للتأهيل والمؤهلين للدورة الأولمبية القادمة.