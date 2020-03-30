شكرا لقرائتكم صورة كوميدية.. أحمد عيد عبد الملك في أول مباراة خماسية بعد الحظر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل داعب أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق، متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، بصورة كوميدية من توقعاته لما سيكون عليه حال نجوم الرياضة بعد انتهاء أزمة كورونا وحظر التجوال وعودة النشاط الرياضي.

وتوقع عيد أن تزيد أوزان الرياضيين بشكل مبالغ فيه بسبب بقاءهم في المنزل منذ فترة حيث نشر لاعب الزمالك السابق صورة تظهر زيادته في الوزن وعلق عليها: أول ماتش خماسي بعد الحظر.

وتسبب فيروس كورونا المستجد في توقف النشاط الرياضي في مصر والعديد من دول اعالم، تخوفاً من انتشار الفيروس الذي حجز الكثيرين حول العالم في منازلهم.

احمد عيد عبد الملك

احمد عيد عبد الملك

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على صعيد آخر، وجه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك ، رسالة الي كل لاعبي الفريق كان مضمونها : استمتعوا بوقتكم مع أسركم فلا أتوقع الحصول علي إجازة طويلة مرة أخرى.

وتأتي رسالة كارتيرون للاعبين بمثابة تعليمات من المدير الفني للاعبين بضرورة البقاء في المنزل وعدم الخروج للحفاظ علي صحتهم وصحة أسرهم ، مع بتنفيذ برنامج تأهيلي بسيط يلزم اللاعبين بعدم زيادة الوزن اثناء فترة توقف النشاط.

من ناحية اخري يدرس مسئولو نادي الزمالك بيع الثنائي المحترف رزاق سيسيه المعار للاتحاد السكندري وحميد احداد المعار للرجاء المغربي ، في نهاية الموسم وذلك لتوفير سيولة مالية للنادي لتوفير الالتزامات وذلك بعد موافقة الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وينتظر الزمالك الحصول علي 4 ملايين يورو من وراء بيع رزاق سيسيه وفقا لتصريحات مرتضي منصور رئيس النادي، وكذلك مليون ونصف المليون دولار من وراء بيع حميد احداد وهو المبلغ المتواجد في عقد اعارة اللاعب الي الرجاء المغربي في حالة رغبة الأخير في تحويل الإعارة لبيع نهائي عقب نهاية الموسم.

في نفس السياق فان عودة النيجيري معروف يوسف المعار الي المقاولون العرب قد تكون حلا لازمة خط الوسط المدافع حيث يوجد في الزمالك 3 لاعبين فقط في هذا المركز وهم التونسي فرجاني ساسي وطارق حامد ومحمد حسن، وهو ما يجعل عودة معروف يوسف مفيدة فنيا للفريق ليكون بديلا لحامد وساسي.