شكرا لقرائتكم خبر عن خالد قمر: جددت للاتحاد موسمين .. ورحلت عن الزمالك بسبب عدم المشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد قمر، مهاجم نادي الاتحاد السكندري، إنه جدد عقده مع النادي السكندري، لمدة موسمين بسبب عشقه لنادي الاتحاد.

وأكد قمر خلال مداخلة تليفونية : "الإتحاد السكندري نادي كبير ولا يقل قيمة أو منافسة عن الأهلي والزمالك بسبب مجهودات مجلس الإدارة في توفير كافة السبل للاعبين والجهاز الفني" ، قائلا أتمنى اعتزال الملاعب داخل زعيم الثغر فهو شرف لأي لاعب أن يكون داخل نادي الاتحاد".

وأضاف مهاجم الزمالك الأسبق أنه رحل عن صفوف القلعة البيضاء ثلاث مرات متتالية بسبب رغبته في المشاركة بشكل أساسي وهو ما لم يتحقق في صفوف نادي الزمالك.

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وأضاف اللاعب": "أحب نادي الزمالك كثيرًا وهو أضاف لي الكثير ونجحت في تحقيق بطولات عديدة معه، ولكن في أكثر من فترة لم أشارك أساسيًا وهو ما تسبب في رحيلي مشددا أن نادي الزمالك كبير جداً ولم أندم نهائيًا في يوم من الأيام للتوقيع له فشرف كبير لأي لاعب الإنضمام إليه .

وعن توقيعه للأهلى أشار خالد قمر بالفعل وقعت للمارد الأحمر فور رحيلى عن صفوف نادي اتحاد الشرطة وحصلت على مقدم التعاقد ولكن الصفقة لم تتم بسبب تدخل نادي الزمالك" ، مشيرا إلى أن اتحاد الشرطة فضل بيعه للزمالك رغم انتهاء كافة الإتفاقات مع مسئولى القلعة الحمراء آنذاك .