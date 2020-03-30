مرتضى منصور: الزمالك طرد الحضرى.. والحارس بكى من أجل ارتداء القميص الأبيض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، على تصريحات عصام الحضرى حارس الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، المسيئة عن النادي. وقال مرتضى فى تصريحات لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه طارق يحيى على شاشة قناة الزمالك: "حسام وإبراهيم حسن هما من أحضروا الحضرى للنادى بعدما كان يبكى من أجل الانضمام للقلعة البيضاء". وأضاف: "الحضرى يستعين دائماً بالجن والشعوذة ويتسبب فى إصابة زملائه الحراس كى يشارك فى المباريات". وواصل:" مصطفى فتحى سجل هدفاً عالمياً فى شباك الحضرى ونام الأخير على وجهه بسبب مهارة لاعب الزمالك، يبدو أن الجن لم يكن معه فى هذه المباراة". Advertisements وأكمل مرتضى: "الحضرى قام بسب لاعبى الزمالك خلال فترة تواجده فى النادى كما تعدى لفطياً على عماد المندوه مدرب حراس مرمى الفريق وقتها بسبب مشاركة عبدالواحد السيد أساسياً". وحذر مرتضى منصور الحضرى من التعرض لنادى الزمالك أو الإساءة له فى أى تصريح له. وأضاف رئيس الزمالك: "عاد من جديد الحضرى ليبكى من أجل العودة للزمالك ولكننى رفضت عودته بسبب طباعه وتصرفاته الغير أخلاقية". وأتم تصريحاته: "الحضرى الذى هرب من الأهلى قام الزمالك بطرده بعد تصرفاته الغير أخلاقية داخل النادى الأبيض".

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