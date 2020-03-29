شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وصلة هزار بين كهربا وأمح فى الحجر المنزلى على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل محمود عبد المنعم كهربا نجم النادى الأهلى فى وصلة هزار مع أمح المشجع الأهلاوى الشهير، حيث نشر اللاعب جانبا من تواجدهما سوياً فى الحجر المنزلى عبر حسابه على إنستجرام وعلق قائلا "الفولت عالى فى البيت نى نى نى"، وفى وقت سابق واصل كهربا تدريباته الصباحية بالجرى على كورنيش النيل، فى ظل تقف النشاط الرياضى حالياً فى مصر، بسبب التخوفات من انتشار وباء كورونا العالمى.

وحرصت جماهير النادى الأهلى التى تواجدت فى الساعات الصباحية على الكورنيش، على التقاط صور تذكارية مع لاعب الأهلى، الذى نشر بعضها عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام.

وأرسل النادى الأهلى رداً رسمياً للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشأن الشكوى التى سبق وتقدم بها نادى الزمالك ضد الأهلى واتهمه فيها بتحريض محمود عبد المنعم كهربا بالهروب من الزمالك للانتقال للأهلى.

وجاء رد الأهلى بعدما تلقى النادى إخطاراً من "فيفا" عن طريق اتحاد الكرة المصرى، يُطالبه بالرد على شكوى الزمالك بشأن صفقة كهربا الذى انتقل رحل من القلعة البيضاء الصيف الماضى لنادى أفيس البرتغالى دون موافقة الزمالك قبل أن يلعب للأهلى فى يناير الماضى وقال الزمالك في شكواه أن الأهلي قام بتحريض اللاعب على الرحيل من الزمالك، بمساعدة النادى البرتغالى.

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وقال الأهلى ردا على الفيفا إن النادى بعيد تماماً عن هذا الإتهام وهذا التحريض وشدد مسئولو القلعة الحمراء على أن الأهلى لم يكن طرفاً فى هذه الأزمة من قريب أو بعيد وأن النادى تعاقد مع كهربا قادماً من نادى أفيس البرتغالى وهو التعاقد الذى جاء بعد رحيل اللاعب من الزمالك قبل أكثر من ستة أشهر، كما أنه ليس هناك ما يُثبت أن الأهلى قام بتحريض كهربا على الرحيل من الزمالك وهذا اتهام غير منطقى وغير صحيح على الإطلاق.

وحرص المحامى السويسرى مونتييرى على تقديم رد الأهلي للفيفا وأكد لمسئولو القلعة الحمراء أن موقفهم فى هذه القضية قانونى، خاصة أن النادى تعاقد مع اللاعب بعد دراسة الأمر من أبعاده كافة، ودراسة قانونية الصفقة.