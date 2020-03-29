الامارات | "بوغبا الجديد" خيار ريال مدريد بدلاً من كاسيميرو

شكرا لقرائتكم خبر عن "بوغبا الجديد" خيار ريال مدريد بدلاً من كاسيميرو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن توصل نادي ريال مدريد إلى الخيار البديل للاعب ارتكازه البرازيلي كاسيميرو، مشيرة إلى أن إدارة النادي تفاوض الفرنسي الشاب إدواردو كامافينجا الذي يعتبر "لاعب المستقبل" في النادي الملكي.

وقالت الصحيفة: "كامافينجا أو كما يلقب بـ(بوجبا الجديد)، يعتقد أنه المرشح المثالي ليحل محل كاسيميرو في ريال مدريد، وعلى الرغم من أنه لم يتجاوز 17 عاماً فقط. إلا أنه يظهر بشكل مذهل في الدوري الفرنسي مع نادي رين، وخطف أنظار جميع الأندية الأوروبية الكبرى".

وتوقعت الصحيفة أن تصل الصفقة إلى 80 مليون يورو في الصيف المقبل.