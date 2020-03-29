شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اجتماعه مع «كيليني».. كريستيانو رونالدو يوافق على خفض راتبه في يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، على تخفيض قيمة راتبه السنوي الذي يبلغ 31 مليون يورو سنويًا، وذلك بعد اجتماعه مع قائد الفريق جورجيو كيليني، وذلك في إطار حرص النادي على البحث عن طريقة لخفض التكاليف بعد توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا.

ووفقًا لصحيفة «توتوسبورت» الإيطالية، فإن يوفنتوس تمكن من إقناع رونالدو بخفض قيمة راتبه بمقدار 3.8 مليون يورو بعد اجتماع النجم البرتغالي وجورجيو كيليني، وهو مبلغ سيساعد النادي إلى حد ما، ولم يوافق كريستيانو فقط على مثل هذا الإجراء بل وافق الفريق بأكمله على خصم نحو 12% من رواتبهم.