شكرا لقرائتكم خبر عن «فيرديناند» ينصح مانشستر يونايتد بعدم التعاقد مع «كوتينيو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ريو فيرديناند، نجم الدفاع السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزى لكرة القدم، أن التعاقد مع فيليب كوتينيو، لاعب برشلونة الإسبانى المعار حاليًا لبايرن ميونخ الألمانى، لن يحسن من أداء مانشستر، مشيرًا إلى أن اللاعب قد يكون مفيدًا لتوتنهام فى حال تعاقد الأخير معه.

ووجه مانشستر يونايتد أنظاره نحو كوتينيو بعد أن أعلن برشلونة رغبته فى إعارة لاعب خط وسط ليفربول السابق، مجددًا فى الموسم المقبل بعد انتهاء إعارته لبايرن ميونخ.

ومنذ انتقال كوتينيو من ليفربول إلى برشلونة قبل عامين فى صفقة قيمتها 142 مليون جنيه إسترلينى، أخفق صانع الألعاب البرازيلى فى تقديم ما كان متوقعًا منه.

وذكرت صحيفة «ميرور» الإنجليزية أن توقعات أشارت إلى عودة كوتينيو للدورى الإنجليزى الممتاز من جديد عقب انتهاء فترة إعارته إلى بايرن ميونخ، وقد ارتبط اسمه أيضًا بأرسنال وتشيلسى وتوتنهام، وكذلك مانشستر يونايتد.

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وقال فيرديناند، لاعب مانشستر يونايتد السابق، إن كوتينيو «موهبة هائلة»، مضيفا أن الانتقال مجددا إلى الدورى الإنجليزى سيكون أمرا جيدا للاعب البالغ من العمر 27 عاما.

لكن فيرديناند لا يعتقد أن كوتينيو يمكنه تحسين أداء مانشستر يونايتد، موضحا عبر حسابه بتطبيق مشاركة الصور عبر الإنترنت «إنستجرام»: «فى ليفربول كان لاعبا رائعا، ولكن منذ رحيله عن ليفربول لم يكرر ذلك حتى الآن».

وأضاف فيرديناند: «لقد تعثر فى برشلونة، وأخفق فى التناغم مع الفريق ثم أخفق فى تقديم عروض مذهلة مع بايرن... العودة إلى الدورى الإنجليزى الممتاز عبر الانضمام للفريق المناسب سيكون منقذا له، وهو بحاجة إلى ذلك».

وتابع: «كنت سأقول مانشستر يونايتد (هو الفريق المناسب) قبل أن يظهر برونو فيرنانديز، لكن الآن لن أقول هذا».

ولدى سؤال فيرديناند عما إذا كان أرسنال هو الفريق المناسب لكوتينيو الآن، قال عبر «إنستجرام»، إن توتنهام هو الأنسب للاعب البرازيلى.

وأوضح: «هل سيحسن أداء توتنهام؟ نعم سيفعل، بنسبة 100%، لاعبون مثل هارى كين وديلى ألي وسون هيونج مين وغيرهم، كلهم يطمحون لانضمام لاعب مثله».