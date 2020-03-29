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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أرسنال يكرم فريق 2004 الذهبي بفيلم وثائقي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020
أطلق أرسنال الإنجليزي فيلما وثائقيا عن فريقه الذي توج بلقب بطولة الدوري الممتاز خلال موسم 2003-2004 دون أي خسارة.
وأتاح أرسنال للجمهور مشاهدة الفيلم عبر الموقع الرسمي للنادي أو تطبيق الموقع على الهواتف الذكية، وذلك بداية من مساء أمس الجمعة.
ويعرض الفيلم مقابلات مع بعض شخصيات الجيل الأسطوري ومنهم الفرنسي آرسين فينغر، مدرب أرسنال السابق الذي ظل في منصبه لمدة 22 عاما، وتييري هنري وسول كامبل ومارتن كيون وينس ليمان.
وتوج الفريق اللندني باللقب بعد تحقيق 26 فوزا و12 تعادلا، ليحقق إنجازا فريدا كونه الفريق الوحيد الذي تمكن من تحقيق اللقب دون تلقي أية هزيمة.
ولم يفلح أي فريق إنجليزي حتى الآن في معادلة هذا الرقم القياسي التاريخي.
ولتوثيق هذا الحدث، قامت رابطة الدوري الإنجليزي "البريمييرليغ" بتسليم كأس ذهبية لفريق أرسنال كي يحتفظ بها في خزائنه.
وواصل فريق "المدفعجية" سلسلة اللاخسارة محققا 49 مباراة، لكن في أكتوبر عام 2004 مني الفريق بخسارة أمام مانشستر يونايتد لتتوقف سلسلة الانتصارات عند هذا الحد.
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