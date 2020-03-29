شكرا لقرائتكم اتحاد الملاكمة يستقر على العمل يوم السبت فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد عبد العزيز غنيم ، رئيس اتحاد الملاكمة ، عن الاستقرار على عمل الاتحاد يوم السبت فقط ، من أجل الحماية من انتشار فيروس كورونا.

وأشار رئيس إتحاد الملاكمة إلى إبلاغ الموظفيين للحضور يومى االسبت فقط ، كما تم الاتفاق عليه نظرا لتعليق جميع الأنشطة.

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وقال رئيس اتحاد الملاكمة إن الأيام الماضية شهدت تطبيق نظام الروتيشن على العاملين والموظفين بالاتحاد للوقاية من فيروس كورونا، موضحا أنه تم تقسيم العمل والموظفين لتقليل عدد المتواجدين فى مقر الاتحاد لاتباع تعليمات الدولة ورئاسة الوزراء.

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات