نجمة كرة اليد توجه نصيحة للمصريين من فرنسا

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جدة - عمرو شويل طالبت رحاب جمعة اللاعبة المحترف فى صفوف نادى سامبر الفرنسى لكرة اليد الجميع فى كل مكان بإلتزام ارتداء الكمامات و القفازات خاصة فى الأماكن المزدحمة .

و قالت رحاب جمعة أن إتباع التعليمات يجب أن يطبق على الجميع خاصة فى السوبر ماركت الذى يتردد عليه الكثيرين لشراء أغراضهم اليومية لتفادى إنتشار فيروس كورونا .

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و أشارت جمعة إلى إنها ملتزمة تماما و زوجها الفرنسى بتطبيق جميع التعليمات التى أعلنتها الحكومة الفرنسية من أجل عدم تقاقم إنتشار الفيروس .

و أكدت جمعة على إنها تمارس الرياضة فى المنزل بتدريبات بدنية خفيفة للحفاظ على اللياقة لحين عودة النشاط مرة أخرى .

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.