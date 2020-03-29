شكرا لقرائتكم مليون جنيه سر استقالة جمال الغندور عن رئاسة لجنة الحكام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لازال الغموض سيد الموقف في ملف استقالة جمال الغندور عن رئاسة لجنة الحكام رغم استمرار المسابقة وعدم صدور اي قرار رسمي بالغاء مسابقة الدوري هذا الموسم.

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وعلم "الخليج 365"، أن سر استقالة جمال الغندور هو عدم تنفيذ اللجنة الخماسية لوعدها الخاص بتنفيذ اللائحة الجديدة بشأن رواتب الحكام، وتم ابلاغ الغندور أنه سيتم استمرار العمل باللائحة القديمة كما تم صدور شيك قيمته مليون جنيه لصرف رواتب حكام الدرجة الأولي فقط وهو الأمر الذي رفضه الغندور واصر على استلام كل مستحقات الحكام سواء في الدرجة الأولي او في الدرجات الأدني وهو ما رفضته اللجنه الخماسية.

من جانبه نقل جمال الغندور حديثه مع اللجنة الخماسية للحكام الذين دعموا موقفهم ورفضوا استلام مستحقاتهم ليتخذ الغندور قرارا فوريا بالاستقالة.