شكرا لقرائتكم مليون جنيه سر استقالة جمال الغندور عن رئاسة لجنة الحكام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل لازال الغموض سيد الموقف في ملف استقالة جمال الغندور عن رئاسة لجنة الحكام رغم استمرار المسابقة وعدم صدور اي قرار رسمي بالغاء مسابقة الدوري هذا الموسم.
وعلم "الخليج 365"، أن سر استقالة جمال الغندور هو عدم تنفيذ اللجنة الخماسية لوعدها الخاص بتنفيذ اللائحة الجديدة بشأن رواتب الحكام، وتم ابلاغ الغندور أنه سيتم استمرار العمل باللائحة القديمة كما تم صدور شيك قيمته مليون جنيه لصرف رواتب حكام الدرجة الأولي فقط وهو الأمر الذي رفضه الغندور واصر على استلام كل مستحقات الحكام سواء في الدرجة الأولي او في الدرجات الأدني وهو ما رفضته اللجنه الخماسية.
من جانبه نقل جمال الغندور حديثه مع اللجنة الخماسية للحكام الذين دعموا موقفهم ورفضوا استلام مستحقاتهم ليتخذ الغندور قرارا فوريا بالاستقالة.
كانت هذه تفاصيل خبر مليون جنيه سر استقالة جمال الغندور عن رئاسة لجنة الحكام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.