شكرا لقرائتكم أحمد فتحى يطلب 16 مليون جنيه سنويا للتجديد مع الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب أحمد فتحي لاعب الأهلي 16 مليون جنيه في الموسم الواحد من أجل تجديد عقده مع النادي على أن يكون هذا المبلغ صافي الضرائب فضلاً عن عدم وضع بند نسبة المشاركة خلال الموسمين المقبلين وبذلك يصل المبلغ الذى طلبه فتحي للتجديد 32 مليون جنيه في موسمين.

ويعقد أحمد فتحي جلسة هامة مع مسئولو الأهلي غداً ، الأثنين، من أجل حسم ملف التجديد بعد تأجيل الجلسة التي كان مُقرراً عقدها مع اللاعب لحسم هذا الملف مرتين حيث تخلّف فتحي عن الجلسة الأولى بدعوى تواجده خارج القاهرة ولم يحضر اللاعب الجلسة الثانية بدعوى إغلاق النادي أبوابه بسبب انتشار فيروس "كورونا" الأمر الذى جعل مسئولو الأهلي يُحددون الحادية عشر صباح غداً لعقد جلسة الحسم خارج أسوار النادي.

في هذا الشأن ، علم "الخليج 365" أن الأهلي عرض على أحمد فتحي 22 مليون جنيه في موسمين بواقع 11 مليون جنيه في الموسم الواحد خالصة الضرائب وأن يتم استثناؤه من بند نسبة المشاركة حيث سيحصل على هذا المبلغ كاملاً حتى لو جلس على دكة الاحتياطي ولم يُشارك في المباريات.

Advertisements

وتبدو علاقة أحمد فتحي بالأهلي على "المحك" بسبب تعثر مفاوضات التجديد خاصة وأن هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها خلافاً بين فتحي والأهلي للتجديد ففي المرة الأخيرة للتجديد قبل موسمين حدث خلاف واضح بين الطرفين، فقد تراجع أحمد فتحى عن التوقيع للزمالك قبل موسمين بعدما تمت ترضيته عن طريق أحد مُحبى الأهلى وحصل اللاعب على مليونى دولار، أى 36 مليون جنيه مصرى وقتها، بجانب 8 ملايين من الأهلى، ليكون إجمالى ما حصل عليه فتحى عند التجديد منذ موسمين 44 مليون جنيه تقريباً، ورفض فتحى لفترة طويلة جداً الإفصاح عن المبلغ الذى حصل عليه من الشخصية المُحبة للأهلي.

إدارة الاهلي تترقب تجديد عقد أحمد فتحي بعدما جهّز له مسئولو النادي عرضاً هو الأغلى والأعلى في تاريخ النادي ولم يحصل عليه أي لاعب من قبل سوى وليد سليمان الذي جدد مؤخراً للنادي بواقع 22 مليون جنيه في موسمين بواقع 11 مليون جنيه.

ويمتلك أحمد فتحي عرضاً مُغرياً من نادي بيراميدز وسيوافق عليه اللاعب بنسبة كبيرة حال فشل جلسة تجديد عقده مع الاهلي غداً .