شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحتفل بأسرع هدف مصرى بكأس الأمم الإفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعادت صفحة إتحاد الكرة عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر ، ذكريات تسجيل أسرع هدف لمنتخب مصر فى تاريخ كأس الامم الافريقية والذى سجله أيمن منصور نجم الزمالك الاسبق قبل 26 عاماً ، وكتبت الصفحة : "في مثل هذا اليوم قبل 26 عاماً أحرز أيمن منصور مهاجم المنتخب الوطني أسرع هدف في تاريخ كأس الأمم الأفريقية في شباك منتخب الجابون في افتتاح مباريات مصر في النسخة التاسعة عشرة التي استضافتها تونس 1994".

افتتح أيمن منصور التسجيل لمنتخب مصر من ضربة رأس بعد 21 ثانية فقط من إطلاق الحكم الدولي الأوغندي تشارليز ماسيمبي لصافرة بداية المباراة، ولم ينجح أي لاعب في كسر هذا الرقم حتى الآن.

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وحقق منتخب مصر الذي كان يقوده فنيًا حينها طه إسماعيل الفوز على الجابون بنتيجة 4-0، عن طريق أيمن منصور وحمزة الجمل وبشير عبد الصمد الذي سجل ثنائية بمفرده.

ويعد منتخب مصر صاحب السجل القياسى فى عدد المرات تتويجا بلقب كأس أمم أفريقيا برصيد 7 ألقاب ، كما يد عصام الحضرى حارس مرمى الفراعنة أكبر لاعب عمرا شارك فى تاريخ بطولات كأس أمم أفريقيا، بعمر 44 عاما و21 يوما ، فيما كان حسن شحاتة المدرب الوحيد الذى حصل على 3 ألقاب أفريقية متتالية ، بينما كان حسام حسن نجم منتخبنا السابق أكبر لاعب عمرا يسجل فى تاريخ أمم أفريقيا، بعد هدفه فى شباك الكونغو الديمقراطية فى نسخة 2006، بعمر 39 عاما و5 أشهر.