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شكرا لقرائتكم وائل جمعة يوجه رسالة خاصة للأطباء والقوات المسلحة عبر إنستجرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وجه وائل جمعة مدافع النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، رسالة شكر وتقدير إلى أطباء مصر والقوات المسلحة والشرطة المصرية، على قيامهم بدورهم على أكمل وجه في مواجهة وباء كورونا ومسارعتهم لإنقاذ أرواح الملايين.
وقال جمعة عبر حسابه الشخصي على انستجرام: صباح على أهلنا وحبايبنا حابب اوجه رسالتين مهمين نتيجة المرض المنتشر عدونا المجهول، الرسالة الاولى للأطباء والممرضين حسيت بدورهم وأهميتهم والدور اللي بيقدموه والتضحية بحياتهم في مقابل انقاذ المصريين.
وائل جمعه
واستطرد الصخرة: الرسالة الثانية للجيش والشرطة الذين يقدمون دوراً مهماً جداً في حفظ الامن والنظام والالتزام وحماية الناس من التعرض للأمراض وتطبيق حظر التجوال والتأكد من استجابة الناس لهذا القرار، يضحون بأنفسهم بالتواجد في الشارع ونشكرهم على هذا الدور وحمايتهم للمجتمع، في دور غير محسوس.
واختتم مدافع الأهلي السابق: يجب أن نلتزم في بيوتنا لحماية أنفسنا وحماية المجتمع.
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