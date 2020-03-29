شكرا لقرائتكم إصابة مالك نيويورك نيكس بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن فريق نيويورك نيكس المنافس بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين عن إصابة مالكه، جيمس دولان، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وكشف نيكس في بيان صباح الأحد عن إصابة دولان بكورونا، لكنه لم يحدد متى خضع مالكه للفحص الطبي أو متى تم تشخيص حالته.
وبات دولان أبرز مسؤول بدوري السلة الأميركي يصاب بفيروس كورونا، علما أنه يمتلك أيضا فريق نيويورك رينجرز المنافس بدوري هوكي الجليد الأميركي للمحترفين، وأشار نيكس إلى أن دولان يخضع للعزلة الطبية في الوقت الراهن لكنه يواصل العمل عن بعد.
وكانت رابطة الدوري الأميركي لكرة السلة قد قررت إيقاف المسابقة مطلع الشهر الجاري، وذلك بعد اكتشاف الإصابة الأولى بين لاعبي المسابقة.
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