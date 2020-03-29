شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يدعو إلى إيقاف المنافسات في إيطاليا حتى نهاية أبريل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف فينشنزو سبادافورا وزير الرياضة الإيطالي أنه سيتقدم باقتراح لتمديد وقف جميع المنافسات الرياضية طوال أبريل المقبل، بهدف احتواء تفشي فيروس كورونا.

وزاد عدد حالات الوفاة جراء الفيروس في إيطاليا عن عشرة آلاف حالة وهو تطور من شبه المؤكد سيؤدي لتمديد الإغلاق المفروض في البلاد.

وفي مقابلة مع صحيفة "لا ريببليكا" المحلية قال الوزير سابادافورا : عودة المباريات أمر غير واقعي. وسأقترح تمديد إيقاف جميع المنافسات الرياضية على كل المستويات والأنواع طوال شهر أبريل.

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وبسبب العدوى توقفت مباريات دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في التاسع من مارس الجاري كما تأجلت بطولة أوروبا 2020 لمدة عام في 17 من الشهر الجاري.

ودعا وزير الرياضة أيضا إلى أن يشمل الإيقاف جميع التدريبات التي لم تشملها قرارات التعليق في ظل الغموض الذي يحيط بموعد إقامة دورة الألعاب الأولمبية بعد تأجيلها للعام المقبل.

وأضاف الوزير أنه سيضع خطة بقيمة 400 مليون يورو لدعم الاتحادات الرياضية وأندية الهواة، كما دعا دوري الدرجة الأولى المحلي لكرة القدم للاستعداد للقبول وبصورة جدية ببعض التغييرات دون أن يضيف أي تفاصيل أخرى.