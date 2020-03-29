شكرا لقرائتكم رئيس دورتموند يعتذر عن تصريحاته تجاه الأندية الصغيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتذر هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني عن التصريح المثير للجدل الصادر عنه مؤخرا تجاه الأندية الصغيرة فيما يتعلق بأزمة فيروس كورونا المستجد.

واستبعد فاتسكه قبل أسبوعين في تصريحات لمحطة "إيه أر دي" التلفزيونية إمكانية تقديم مساعدات مالية للأندية المتعثرة.

وقال فاتسكه: نحن أيضا ننافس، وحينها عليك أن توازن الأمور بشكل دقيق، ما هي المنافسة وما الذي لم يعد نوعا من المنافسة، في النهاية فإن الأندية التي جمعت بعض الاحتياطيات المالية في السنوات القليلة الأخيرة لا يمكن أن تعطي هؤلاء الذين لم يفعلوا المثل.

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وأدت هذه التصريحات لانتقاد فاتسكه، الذي عاد وقال يوم الأحد لصحيفة "بيلد أم سونتاغ": أنه في الوقت الذي صح فيه مضمون البيان، كان بإمكاني أن أوضح ذلك بطريقة ودية أكثر وعاطفية أكثر.

وأشار فاتسكه: في نهاية المطاف ليس المغزى في الطريقة التي تتحدث بها عن الأمور، ولكن هل هي صحيحة من حيث المضمون، لا يمكننا أن نتجاهل حقيقة أن أندية البوندسليغا ستظل منافسة لبعضها، لكننا سنتضامن إذا تعرض شخص ما لمشكلة خارجة عن إرادته.

وفي وقت سابق من الأسبوع تبرعت أندية دورتموند وبايرن ميونخ لايبزيغ وباير ليفركوزن بعشرين مليون يورو لصندوق التضامن لمساعدة الأندية المتعثرة.

وأكد فاتسكه أن الوضع أشبه بما مر به دورتموند في 2005 حينما كان يواجه شبح الإفلاس.