وزير الرياضة يبحث إجراءات إعادة اللاعبين المصريين المتواجدين بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

بحث الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالتنسيق مع مختلف الهيئات المعنية وفى مقدمتها وزارة الخارجية المصرية ووزارة الطيران المدني، إجراءات بإعادة اللاعبين المصريين المتواجدين بمختلف دول العالم وفقاً لمقتضيات وإمكانيات تسيير رحلات جوية لإعادتهم لضمان سلامتهم بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية وقرارات السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا والمتضمنة تعليق حركة الطيران الدولى، وفى إطار متابعة أوضاع اللاعبين المصريين المتواجدين بالخارج والذى تعذر عودتهم إلى مصر بسبب تعليق حركة الطيران.

وقام أشرف صبحى وزير الشباب بالتنسيق مع مختلف الهيئات المعنية، بالإضافة إلى التنسيق الجارى مع المهندس ياسر إدريس عضو اللجنة الأولمبية المصرية لتحديد كشوف بأسماء اللاعبين المتواجدين خارج مصر والذين كانوا مشاركين بالعديد من البطولات والمعسكرات الخارجية.

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وأكد أشرف صبحى أنه تم التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بشأن اتخاذ الإجراءات الخاصة بإعادة اللاعبين المتواجدين بمختلف دول العالم ووفقاً لمقتضيات وإمكانيات تسيير رحلات جوية لإعادتهم في أقرب وقت ممكن.

وأشار صبحي إلى أن وزارة الشباب والرياضة تسير في ضوء قرارات مجلس الوزراء المنبثقة عن توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالمتابعة الكاملة لأوضاع جميع المصريين المتواجدين بالخارج، ومنهم اللاعبين الذين كانوا متواجدين للمشاركة في معسكرات وبطولات خارجية وتعذر عودتهم نتيجة الإجراءات الدولية الخاصة بوقف حركة الطيران الدولى.

وأوضح وزير الرياضة أنه يتم التنسيق بالتوازي مع وزارات الخارجية والطيران المدنى والصحة لمتابعة الانتهاء من كافة الإجراءات والخاصة بشأن مواعيد وصول اللاعبين وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات والضوابط الصحية المتبعة في شأن عودة المصريين من الخارج بما يضمن سلامتهم حال عودتهم إلى أرض الوطن.