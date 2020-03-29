محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
كشفت تقارير صحفية جزائرية، اليوم الأحد، أن نادي الترجي التونسي وضع الدولي الجزائري حسين بن عيادة الظهير الأيمن لشباب قسنطينة ضمن أهدافه الأساسية لتدعيم الجانب الأيمن في الصيف المقبل.
وبحسب صحيفة "DZFOOT" الجزائرية، فإن إدارة الترجي ستتواصل قريبًا مع اللاعب من أجل إقناعه بالتوقيع لفريق "باب سويقة".
وأضافت الصحيفة الجزائرية في نسختها الفرنسية أن الترجي سينافس العديد من الفرق الراغبة في ضم بن عيادة سواء كانت من الجزائر أو الخارج.
بن عيادة البالغ من العمر 27 عامًا والذي سبق وأن لعب في صفوف اتحاد العاصمة اسمه ارتبط بالانتقال لصفوف الزمالك بحسب تصريحات لوكليه فيصل عبيد.
الظهير الأيمن لفريق شباب قسنطينة كان قد انضم للمنتخب الجزائري حيث كان من المفترض أن يلعب مع منتخب بلاده في الجولة الثالثة والرابعة أمام زيمبابوي قبل أن تتأجل المباراتين بسبب تفشي فيروس كورونا.
جدير بالذكر أن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن الخميس الماضي أن ناديه لا يفاوض الدولي الجزائري، قائلاً :"لا يستطيع أحد من النادي الدخول في مفاوضات مع لاعب بدون الحصول على إذني".
كانت هذه تفاصيل خبر الترجي يسعى لخطف بن عيادة من الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.