الترجي يسعى لخطف بن عيادة من الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية جزائرية، اليوم الأحد، أن نادي الترجي التونسي وضع الدولي الجزائري حسين بن عيادة الظهير الأيمن لشباب قسنطينة ضمن أهدافه الأساسية لتدعيم الجانب الأيمن في الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة "DZFOOT" الجزائرية، فإن إدارة الترجي ستتواصل قريبًا مع اللاعب من أجل إقناعه بالتوقيع لفريق "باب سويقة".

وأضافت الصحيفة الجزائرية في نسختها الفرنسية أن الترجي سينافس العديد من الفرق الراغبة في ضم بن عيادة سواء كانت من الجزائر أو الخارج.

Advertisements

بن عيادة البالغ من العمر 27 عامًا والذي سبق وأن لعب في صفوف اتحاد العاصمة اسمه ارتبط بالانتقال لصفوف الزمالك بحسب تصريحات لوكليه فيصل عبيد.

الظهير الأيمن لفريق شباب قسنطينة كان قد انضم للمنتخب الجزائري حيث كان من المفترض أن يلعب مع منتخب بلاده في الجولة الثالثة والرابعة أمام زيمبابوي قبل أن تتأجل المباراتين بسبب تفشي فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن الخميس الماضي أن ناديه لا يفاوض الدولي الجزائري، قائلاً :"لا يستطيع أحد من النادي الدخول في مفاوضات مع لاعب بدون الحصول على إذني".