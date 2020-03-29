اتحاد الكرة يحتوي غضب الحكام بـ3 ملايين و200 ألف جنيه

صرفت اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، مبلغ 3 ملايين و200 ألف جنيه للحكام، لإنهاء أزمة مستحقاتهم المتالية المتأخرة لدى الجبلاية. لإنهاء أزمة مستحقاتهم المتالية المتأخرة لدى الجبلاية. ووقع مسئولو اتحاد الكرة على شيكات بالمبلغ المذكور وتم تسليمه إلى المكلفين بإدارة شئون لجنة الحكام من أجل صرفها ثم توزيعها على المناطق من أجل تسديدها للحكام. شيكات بالمبلغ المذكور وتم تسليمه إلى المكلفين بإدارة شئون لجنة الحكام من أجل صرفها ثم توزيعها على المناطق من أجل تسديدها للحكام.

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