أتلتيكو مدريد يعلن وفاة نجمه السابق

أعلن نادي أتلتيكو مدريد اليوم الأحد، عن وفاة أسطورة الفريق السابق، خوسيه لويس كابون، والذي توفى عن عمر 72 عام بعد صراع مع المرض.

ونعى أتلتيكو مدريد نجمه السابق عبر بيان رسمي قال فيه "العالم الرياضي في حداد، لقد توفى أحد أساطيرنا العظيمة.. خوسيه لويس

كابون، سوف تظل دائما في قلوبنا، أرقد بسلام".

كما قام نادي ريال مدريد بإصدار بيان نعى فيه وفاة كابون مقدمًا التعازي لأهله وعائلته ومشجعي أتلتيكو مدريد في وفاة نجمهم السابق.