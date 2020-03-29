النصر يحتفل بذكرى الفوز على الهلال

احتفلت جماهير نادي النصر السعودي بذكرى 29 مارس، وهي الذكرى التي فاز بها النصر على الهلال الموسم الماضي بنتيجة 3-2والتي كانت سببا رئيسيا في إهداء الدوري الثامن بالتاريخ لنادي النصر بعد أن كان متأخرًا بفارق كبير من النقاط عن الهلال.
أطلق مشجعو فريق النصر السعودي هاشتاج عبر موقع التواصل الأجتماعي تويتر ولقى تفاعلًا كبيرًا من الجماهير النصراوية بما فيهم المسئولون أيضًا.
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