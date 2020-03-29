النصر يحتفل بذكرى الفوز على الهلال

احتفلت جماهير نادي النصر السعودي بذكرى 29 مارس، وهي الذكرى التي فاز بها النصر على الهلال الموسم الماضي بنتيجة 3-2

والتي كانت سببا رئيسيا في إهداء الدوري الثامن بالتاريخ لنادي النصر بعد أن كان متأخرًا بفارق كبير من النقاط عن الهلال.

أطلق مشجعو فريق النصر السعودي هاشتاج عبر موقع التواصل الأجتماعي تويتر ولقى تفاعلًا كبيرًا من الجماهير النصراوية بما فيهم المسئولون أيضًا.