وزير الرياضة الايطالي: عودة النشاط الرياضي يوم ٣ أبريل أمر غير اوقعي

قال د فينتشينزو سبادافورا وزير الرياضة الإيطالي، أنه سيقدم مقترحا لتقديم إيقاف النشاط الرياضي في إيطاليا، بسبب تفشي فيروس كورونا. وأضاف وزير الرياضة الإيطالي في تصريحات لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، إن عودة النشاط الرياضي 3 إبريل أمر غير واقعي، سـأطلب تمديد إيقاف جميع الأنشطة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، إن عودة النشاط الرياضي 3 إبريل أمر غير واقعي، سـأطلب تمديد إيقاف جميع الأنشطة الرياضية حتى نهاية الشهر المقبل. وأكد : "سيتم وضع ميزانية بقيمة 400 مليون يوور، لدعم الاتحادات الرياضية وأندية الهواة. وتعاني أندية الدوري الإيطالي من أزمة مالية كبيرة، بسبب عدم قدرتها على توفير رواتب اللاعبين، في ظل إيقاف النشاط الرياضي.

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