تشيلسي يوجه أنظاره نحو نجم ريال مدريد

بدأ فريق تشيلسي الإنجليزي، في توجيه أنظاره صوب ريال مدريد، من أجل التعاقد مع أحد لاعبيه في فترة الانتقالات المقبلة.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن تشيلسي بدأ في الاهتمام بضم الكرواتي لوكا مودريتش، نجم وسط الريال، بناء على طلب من فرانك لامبارد المديرالفني للبلوز.
وأضافت أن لامبارد يرى في مودريتش فرصة مميزة لمنح خط وسط الفريق قوة كبيرة في الفترة المقبلة.
وبات مودريتش محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية لضمه في الفترة الأخيرة، حيث حاول انتر ميلان فيالصيف الماضي ضم اللاعب، نظراً لبلوغه عامه الرابع والثلاثين، ليمنحه الفريق الملكي فرصة تحديد مصيره بالرحيل أو البقاء، خاصة وان الريال يقوم بتجديد هقود لاعبيه الذذين تخطوا الثلاثين بشكل سنوي.
يذكر أن مودريتش انتقل إلى ريال مدريد في صيف 2012 قادمًا من توتنهام هوتسبير، وتمكن من تقديم مستوى رائع مع المرينجي وتحقيق العديد من البطولات للفريق الملكي.
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