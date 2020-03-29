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أرسنال يخطط للتعاقد مع نبيل فقير

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يخطط نادي أرسنال الإنجليزي للتعاقد مع نبيل فقير لاعب وسط ريال بيتيس الإسباني في الصيف المقبل، ليكون بديلًا للاعب المعار من سيباليوس.

وأفادت تقارير صحفية إنجليزية، أن المستوى الذي ظهر عليه

نبيل فقير الموسم الحالي مع ريال بيتيس جعل إدارة أرسنال تسعى للتعاقد معه ليكون بديًا لـ سيباليوس لاعب وسط ريال مدريد المعار لمدة موسم واحد إلى أرسنال.

وكان نبير فقير لاعب ليون السابق قريب من الانضمام إلى الإنجليزي في صيف 2018، إلا أن الإصابة في ركبته عطلت إتمام الصفقة، إلا أنه تألق رفقة فريقه الحالي ريال بيتيس الإسباني جيث سجل 7 أهداف وصنع ثلاثة أخرين.

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