أحمد المحمدي: اتمنى أن يقتدي اللاعبين بتجربة محمد صلاح وتريزيجيه

أكد أحمد المحمدي نجم منتخب مصر والمحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، إنه سعيد بتواجد العديد من اللاعبين المصريين في الكرة الإنجليزية.
وقال المحمدي في تصريحات لموقع أستون فيلا الرسمي "وجود العديد مناللاعبين المصريين في الدوري الإنجليزي أمر جيد، لأنه سيعود بالنفع على المنتخب المصري بشكل كبير".
وواصل "اتمنى زيادة المحترفين المصريين في إنجلترا في المستقبل،ولكنهم لابد أن يتعلموا من تجربة محمد صلاح وتريزيجيه فحينما يلتزم اللاعبون مثلهم سيتمكنون من النجاح".
يذكر ان العديد من اللاعبين المصريين يتواجدون في الكرة الإنجليزية مثل محمد صلاح نجم ليفربول، ومحمود تريزيجيه لاعب أستون فيلا، واحمد حجازي المحترف في وست بروميتش ألبيون.
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