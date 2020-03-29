ريال مدريد ينتظر تطبيق عقوبة مانشستر سيتي

ينتظر ريال مدريد تطبيق عقوبة مانشستر سيتي، بحرمان الفريق من المشاركة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسمين القادمين من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، كي ينقض على صانع الألعاب البلجيكي “كيفين دي بروينه”.

الأداء المميز الذي قدمه كيفين دي بروينه أمام ريال مدريد في ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب سانتياجو برنابيو، أثار إعجاب المدير الفني للنادي الملكي “زين الدين زيدان“.

وساعد كيفين دي بروينه فريقه على تحقيق الفوز في معقل الملوك بفضل التمريرات المتقنة التي كان يضعها لزملائه في الخطوط الأمامية، فضلاً عن تحركاته المذهلة في الهجمات المعاكسة.

وبحسب صحيفة سبورت فوت البلجيكية، الصادرة اليوم الأحد 29 مارس 2020، فإن هناك تحضير حقيقي من جانب ريال مدريد لتقديم عرض جاد للاعب الدولي البلجيكي، وبالتالي لَم شمله بزميله السابق في تشيلسي “إدين هازارد” المنضم للريال في الميركاتو الصيفي 2019 بحوالي 100 مليون جنيه إسترليني.

ريال مدريد ينتظر عقوبة مانشستر سيتي

أوضحت الصحيفة البلجيكية واسعة الانتشار “ريال مدريد يود أن يفاوض كيفين دي بروينه هذه الأيام، بسبب احتمالية حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين قادمين، لمخالفته قواعد اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي لكرة القدم”.

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وكشفت الصحيفة نفسها “ريال مدريد هو الفريق الأقرب بالنسبة لكيفين دي بروينه من جميع الفرق التي تود التعاقد معه في حال مغادرته لصفوف مانشستر سيتي خلال الميركاتو الصيفي 2020”.

ويُعاني خط وسط ريال مدريد من بطء شديد في الحركة بسبب تقدم كل من “لوكا مودريتش وتوني كروس” في السن، وعدم جدوى الاعتماد على الكولومبي “خاميس رودريجيز” أو الإسباني “إيسكو”.

ولا يضمن زين الدين زيدان قدرة صانع الألعاب الإسباني الشاب “أسينسيو” على استعادة مستواه المعهود، حيث يغيب عن صفوف الفريق منذ بداية الموسم الجاري بداعي الإصابة.

ويُعد كيفين دي بروينه أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2020/2019 برصيد 16 تمريرة حاسمة، متفوقًا على الظهير الأيمن لنادي ليفربول “ألكسندر آرنولد” بفارق 5 تمريرات حاسمة.