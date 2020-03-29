تعرف على قيمة تبرع نور الدين نيبت لمواجهة فيروس كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انضم النجم نور الدين نيبت، أسطورة كرة القدم المغربية، لاعب فريق “ديبورتيفو لاكورونيا” الإسباني السابق، إلى قائمة النجوم الذين تبرعوا لصالح صندوق مكافحة فيروس كورونا المستجد، بتقديمه مبلغ 50 ألف دولار.

ووفقا لما ذكرته “روسيا اليوم” فقد انضم القائد السابق للمنتخب المغربي الأول نيبت، إلى حملة الدعم بعدما تحداه وكيل أعمال اللاعبين المغاربة كريم بلق، للتبرع لصندوق مكافحة “كوفيد-19”.

وتحدى أيضا في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بعض لاعبي المنتخب المغربي الأول السابقين كعزيز بودربالة ومصطفى الحداوي.

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عبد السلام وادو مدافع المنتخب المغربي، الذي التحق مؤخرا بالجهاز التدريبي للمنتخب الجزائري “محاربي الصحراء”، انضم أيضا للحملة وساهم بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي، لمساعدة المغرب الذي اجتاحه الفيروس ويعاني كباقي الدول في حرب القضاء على الوباء.

نور الدين قال: عندما نقرر الكشف عن المساهمة في حملة وطنية أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من خلال صندوق لتدبير جائحة “كورونا”، فلأننا تواقون لتجديد استعدادنا للانخراط كرياضيين في أي مبادرة من هذه القيمة الوطنية الرفيعة.

وتابع، تعهدت بإعالة عدد من العائلات المتضررة، بالإضافة إلى رعايتي لمجموعة من الكتاتيب القرآنية في عدد من مناطق المملكة وما إلى ذلك من مبادرات إحسانية نتكتم عليها.