ليونيل ميسي يتوج بـ«أفضل المراوغين» في التاريخ.. تعرف على موقف صلاح

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عملت قناة فرنسية على تذكير المتابعين بنجومهم المفضلين ومهاراتهم في كرة القدم، في انتظار عودة النشاط حال انحسار فيروس كورونا.. وفي ظل توقف الأنشطة الرياضية وتراجع الاهتمام بأخبار كرة القدم ولاعبيها.

قناة “RMC” الرياضية الفرنسية، أطلقت استفتاء جماهيريا كبيرا، لاختيار أفضل مراوغ في تاريخ كرة القدم، واعتمد التصويت بين المعنيين بالاستفتاء على تصفيات بخروج المغلوب ليصل مرشحان إلى المباراة النهائية.

Advertisements

البطولة الافتراضية شهدت مشاركة العديد من النجوم السابقين والحاليين، على غرار الأرجنتيني ليونيل ميسي، ومواطنه دييجو مارادونا، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي زين الدين زيدان، وبيليه، والظاهرة رونالدو، ورونالدينيو، وكاكا، والهولندي يوهان كرويف.

المشاركة العربية اقتصرت على ثلاثة نجوم، وهم المغربي حكيم زياش، والمصري محمد صلاح، والجزائري رياض محرز، وخرج الأول والثاني مبكرا من الدور الأول، بخسارتهما أمام روناليدينيو والظاهرة رونالدو على الترتيب، فيما نجح محرز في الوصول إلى الدور الثالث إلا أنه اصطدم بنيمار ليودع المنافسات.

ميسي نال لقب أفضل مراوغ في التاريخ، بعدما أطاح في طريقه بالعديد من النجوم وفي مقدمتهم الظاهرة رونالدو في الدور نصف النهائي، قبل أن يتفوق في المباراة النهائية، على زميله السابق في نادي برشلونة رونالدينيو، بحصوله على 51% من الأصوات.