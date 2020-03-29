كريستيانو رونالدو يرضخ للتنازل عن 4 ملايين يورو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رضخ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب وسط مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، للإجراءات التي اتخذتها إدارة النادي بتخفيض راتبه، ليساعد فريقه خلال الأزمة التي تشهدها الأندية الإيطالية بسبب انتشار فيروس كورونا.

تقارير صحفية إيطالية كانت قد أشارت إلى أن مسئولي نادي يوفنتوس الإيطالي بدأوا مناقشات مع لاعبي الفريق لتخفيض رواتبهم، للتخفيف من الأضرار المالية الناجمة عن أزمة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، ذكرت أن كريستيانو رونالدو وافق على تخفيض راتبه بعدما اجتمع اللاعبين عبر مكالمة فيديو، اتفقوا فيها على مساعدة النادي في الأزمة التي يعيشها الدوري الإيطالي خلال الوقت الحالي.

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رونالدو يعتبر أعلى لاعب تقاضياً للأجر في النادي الإيطالي بمبلغ 31 مليون يورو سنويا.

الصحيفة أشارت إلى أن رونالدو سيخفض راتبه بمبلغ يصل إلى 4 ملايين يورو.

يذكر أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، قرر إيقاف مسابقة الدوري الإيطالي حتى مطلع إبريل المقبل بسبب فيروس كورونا.

وسجلت وزارة الصحة الإيطالية أكثر من 1000 وفاة بسبب فيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية، وذلك يوم الجمعة.. وارتفع عدد الوفيات في منطقة لومبارديا بشمال إيطاليا 541 شخصا فى يوم واحد إلى نحو 5402، ويتزايد الرقم بشكل مستمر