أول مدرب في العالم يتم تسريحه بسبب فيروس كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الاتحاد الأوروجوياني لكرة القدم، أنه فرض بطالة جزئية على غالبية العاملين فيه، وبينهم مدرب المنتخب الوطني أوسكار تاباريز جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.

الاتحاد أصدر بيانا أوضح فيه أن كل الموظفين والعاملين بالاتحاد تم تسريحهم، والاكتفاء فقط بالمناصب الضرورية، والعمل بأقل الإمكانيات خلال الفترة الحالية.

البيان أضاف أن 400 شخص بالاتحاد تم إيقاف وظائفهم، ومن ضمن في الجهاز الفني للمنتخبات العمرية المختلفة، بحسب الصحافة المحلية.

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وتأتي العقبة الأساسية بحسب ما ذكرت التقارير في طلب الاتحاد الأوروغوياني من المدربين واللاعبين الحصول على رخصة سنوية بمزاولة المهنة، وتتطلب عمل اللاعب أو المدرب لمدة 180 يوما على الأقل كل عام من أجل تجديدها، وهو ما لن يتحقق مع تاباريز المدير الفني البالغ 73 عاما ومع عدد كبير من المدربين واللاعبين.

منتخب أوروجواي كان من المفترض أن يواجه تشيلي والإكوادور في تصفيات بطولة كأس العالم خلال شهر مارس الجاري، قبل قرار إيقاف النشاط الرياضي بأكمله.

النشاط الكروي توقف في الأوروجواي في 13 مارس “حتى إشعار آخر” في اليوم ذاته الذي شهد الكشف عن أربع إصابات بفيروس كورونا.