الامارات | برشلونة يشوه صورة ميسي ورفاقه في مرآة كورونا.. "إدارة مدريد أنضج"

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يشوه صورة ميسي ورفاقه في مرآة كورونا.. "إدارة مدريد أنضج" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترتكب إدارة نادي برشلونة برئاسة بارتوميو أخطاء جسيمة في التعامل مع ملف تخفيض رواتب اللاعبين خلال المحنة التي يمر بها كغيره من سائر الأندية العالمية العريقة في ظل توقف نشاط كرة القدم وانعدام العوائد المالية من التذاكر والنقل التلفزيوني بسبب تفشي فيروس كورونا، إذ يفاوض "الكاتالوني" لاعبيه من أجل التخلي عن 70% من رواتبهم، في الوقت الذي تتعامل إدارة نادي ريال مدريد بسلاسة مع الموقف وتقول: "موضوع التخفيض متروس للاعبين.. لا مساس برواتبهم".

وترك خبر رفض لاعبي برشلونة طلب الإدارة تخفيض رواتبهم "بهذه النسبة الكبيرة"، غصة في قلوب أنصار البارسا خصوصاً أن وسائل الإعلام الأوروبية والمدريدية على وجه الخصوص تعاملت مع الخبر على أن ليونيل ميسي ورفاقه لا يريدون التخلي عن جزء من الملايين التي يتقاضونها للتفاعل مع أزمة إنسانية أو تضامنا مع ناديهم في أزمة كورونا.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن اللاعبين سيضطرون عاجلاً، أم آجلاً للاستسلام والقبول بخفض الرواتب؛ لأنَّ صورتهم وسمعتهم ستكون على المحك، إذا لم يقدموا لفتة إيجابية أمام هذه الأزمة العالمية"، وأضافت أن "رفض لاعبي برشلونة سببه الإدارة السيئة للأزمة من قبل إدارة النادي الكاتالوني".

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وأوضحت الصحيفة: "ريال مدريد لم يجبر ريال مدريد اللاعبين على خفض الرواتب، لذا لا يرغب نجوم برشلونة في دفع ثمن أخطاء الإدارة".

ويكلف إلغاء الموسم الحالي نادي برشلونة 100 مليون يورو، وهو المبلغ نفسه بالنسبة لريال مدريد.

وتساءلت الصحيفة: "لو ترك الأمر للاعبي برشلونة هل سيتخلون عن شيء من رواتبهم؟ كيف ستكون صورة اللاعبين أمام المشجعين الذين فقدوا وظائفهم ومصادر دخلهم، بسبب فيروس كورونا".

يذكر أن تقديرات الخسائر المالية جراء توقف النشاط الرياضي بلغت أكثر من نصف مليون يورو من عوائد النقل التلفزيوني فقط.